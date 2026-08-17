Тест: Если не узнаете 7 песен Муслима Магомаева по описанию, луч солнца золотого отныне не улыбнётся!

Сегодня, 17 августа, поклонники вспоминают Муслима Магомаева — певца, который мог исполнить и оперную арию, и эстрадный хит так, что зал замирал с первых секунд. Его композиции до сих пор слушают, перепевают и узнают буквально по первым нотам. Но справитесь ли вы без музыки и знаменитого баритона? В 84-летие со дня рождения артиста мы предлагаем угадать семь его песен только по описанию сюжета.