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17 августа, 14:00
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Тест: Если не узнаете 7 песен Муслима Магомаева по описанию, луч солнца золотого отныне не улыбнётся!

17 августа исполняется 84 года со дня рождения Муслима Магомаева — артиста, чей бархатный баритон невозможно спутать ни с одним другим голосом. В честь этой даты мы предлагаем проверить, узнаете ли вы главные песни легенды советской эстрады всего лишь по описанию!

Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Геннадий Прохоров, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Геннадий Прохоров, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня, 17 августа, поклонники вспоминают Муслима Магомаева — певца, который мог исполнить и оперную арию, и эстрадный хит так, что зал замирал с первых секунд. Его композиции до сих пор слушают, перепевают и узнают буквально по первым нотам. Но справитесь ли вы без музыки и знаменитого баритона? В 84-летие со дня рождения артиста мы предлагаем угадать семь его песен только по описанию сюжета.

А теперь проверьте, сможете ли вы отличить строки из песен Виктора Цоя от хитов других исполнителей. Затем попробуйте угадать восемь женских цитат из советских фильмов. А напоследок узнайте, действительно ли у вас слоновья память, и назовите восемь знаменитых ушастых героев.

Тест: Угадайте 7 фильмов СССР по товарищу главного героя! Друг в беде не бросит, а вы?
Тест: Угадайте 7 фильмов СССР по товарищу главного героя! Друг в беде не бросит, а вы?
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Анна Московко
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