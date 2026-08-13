Тест: «Какие люди, и без охраны!» — Угадаете 8 женских цитат из фильмов СССР на 100%?

Советские героини умели одной репликой поставить мужчину на место, объяснить свою жизненную философию и заставить зрителей хохотать до слёз. Эти слова давно вышли за пределы экрана, мы повторяем их в разговорах с друзьями, отвечаем ими начальству и оправдываем неожиданные решения, порой уже не помня, кто произнёс их первым. Одни фразы узнаются с первых слов, над другими придётся хорошенько поломать голову. Life.ru собрал восемь ярких женских цитат из советского кино и предлагает проверить, сможете ли вы вспомнить фильмы, в которых они прозвучали.