Тест: «Какие люди, и без охраны!» — Угадаете 8 женских цитат из фильмов СССР на 100%?
Эти реплики давно стали народными, но вспомните ли вы, какая героиня произнесла каждую из них и в каком фильме? Мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете женские цитаты из советского кино. Возьмёте все 8/8?
Обложка © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных
Советские героини умели одной репликой поставить мужчину на место, объяснить свою жизненную философию и заставить зрителей хохотать до слёз. Эти слова давно вышли за пределы экрана, мы повторяем их в разговорах с друзьями, отвечаем ими начальству и оправдываем неожиданные решения, порой уже не помня, кто произнёс их первым. Одни фразы узнаются с первых слов, над другими придётся хорошенько поломать голову. Life.ru собрал восемь ярких женских цитат из советского кино и предлагает проверить, сможете ли вы вспомнить фильмы, в которых они прозвучали.
А теперь попробуйте назвать восемь советских фильмов по разведчику или шпиону. Затем проверьте, осилите ли вы десять школьных вопросов за 20 секунд. И напоследок узнайте, сможете ли определить знаменитых львов из фильмов и мультфильмов.