Тест: Осилите 10 школьных вопросов, если на каждый даётся всего 20 секунд? Не опростоволосьтесь!

Кажется, что школьную программу невозможно забыть полностью. Мы до сих пор помним таблицу умножения, имена великих писателей и названия материков. Но стоит запустить таймер, и даже элементарный вопрос заставляет судорожно перебирать в голове всё, чему учили одиннадцать лет. Перед вами десять заданий из разных предметов. На размышление над каждым даётся всего 20 секунд. Справитесь или подведёте своих учителей?