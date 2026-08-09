Тест: Пока не узнаете 7 фильмов по кадрам со стройкой, не стройте из себя знатока СССР!

Каски, мастерки, подъёмные краны и недостроенные стены редко служили в советском кино простыми декорациями. На стройках герои находили друзей, встречали любовь, меняли профессии и устраивали незабываемые поединки с напарниками. В День строителя, 9 августа, мы предлагаем проверить, сможете ли вы узнать знакомые фильмы, если вместо знаменитых сцен показать только стройплощадку. Докажите, что смотрели советское кино достаточно внимательно! А чтобы поздравить близкого строителя, мы подготовили самые душевные поздравления!