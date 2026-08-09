Тест: Пока не узнаете 7 фильмов по кадрам со стройкой, не стройте из себя знатока СССР!
9 августа отмечается День строителя! В честь этого мы вспоминаем советские фильмы, в которых стройка была нечто большим: местом, где образовывалась дружба, любовь и вершились судьбы. Сможете узнать все 7 или провалитесь на втором вопросе?
Обложка © Фильм «Добровольцы», режиссёр Юрий Егоров, сценаристы Евгений Долматовский, Юрий Егоров
Каски, мастерки, подъёмные краны и недостроенные стены редко служили в советском кино простыми декорациями. На стройках герои находили друзей, встречали любовь, меняли профессии и устраивали незабываемые поединки с напарниками. В День строителя, 9 августа, мы предлагаем проверить, сможете ли вы узнать знакомые фильмы, если вместо знаменитых сцен показать только стройплощадку. Докажите, что смотрели советское кино достаточно внимательно! А чтобы поздравить близкого строителя, мы подготовили самые душевные поздравления!
А сможете ли вы узнать десять шедевров русской классики по последнему предложению или всё прочитанное в школе прошло мимо? А затем проверьте, сумеете ли назвать восемь машин из советских фильмов и не перепутать «Волгу» с редкой иномаркой. А напоследок попробуйте правильно продолжить десять русских пословиц — некоторые знакомые фразы заканчиваются совсем не так, как вы привыкли думать.