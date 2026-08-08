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8 августа, 08:00
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Тест: Лишь единицы угадают 8 мультяшных котов по одной детали! Докажите, что вы — настоящий кошатник

8 августа отмечается Всемирный день кошек. В честь праздника предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните усатых героев мультфильмов. Узнаете кота по банту, полосатому хвосту или хитрой улыбке? Некоторые детали способны запутать даже настоящих кошатников!

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Коты в мультфильмах бывают хозяйственными, ленивыми, благородными и ужасно вредными. Одни ловят мышей, другие готовят бутерброды, а третьи одним взглядом дают понять, кто на самом деле главный в доме. 8 августа мы отмечаем Всемирный день кошек! И дабы отдать дань пушистым проказникам, предлагаем вам тест. Но вы увидите только небольшую деталь каждого героя. Сможете догадаться, кто скрывается за ней?

А сможете ли вы вспомнить, на каких машинах ездили герои любимых советских фильмов? Затем попробуйте узнать киноленты СССР по одному кадру с дорогой или светофором. А напоследок проверьте, сумеете ли вы правильно закончить старинные русские пословицы, полные версии которых знают лишь единицы!

Тест: Ваше детство прошло зря, если не узнаете хотя бы 6 из 8 советских экранизаций сказок Андерсена!
Тест: Ваше детство прошло зря, если не узнаете хотя бы 6 из 8 советских экранизаций сказок Андерсена!
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Анна Московко
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