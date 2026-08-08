Тест: Лишь единицы угадают 8 мультяшных котов по одной детали! Докажите, что вы — настоящий кошатник

Коты в мультфильмах бывают хозяйственными, ленивыми, благородными и ужасно вредными. Одни ловят мышей, другие готовят бутерброды, а третьи одним взглядом дают понять, кто на самом деле главный в доме. 8 августа мы отмечаем Всемирный день кошек! И дабы отдать дань пушистым проказникам, предлагаем вам тест. Но вы увидите только небольшую деталь каждого героя. Сможете догадаться, кто скрывается за ней?