Тест: Стыдно не узнать эти 8 машин из советских фильмов! Сможете назвать хотя бы половину?

В советском кино автомобили редко оставались обычным реквизитом. На них герои отправлялись в отпуск, убегали от милиции, устраивали головокружительные погони и пытались произвести впечатление на коллег. Некоторые машины после выхода фильма становились настоящими звёздами, хотя зрители часто даже не знали их точных названий. Мы собрали восемь знаменитых кадров. А теперь попробуйте вы определить модель автомобиля и доказать, что вы не получите штраф за неверные ответы!