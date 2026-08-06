Тест: Стыдно не узнать эти 8 машин из советских фильмов! Сможете назвать хотя бы половину?
«Волга», «Запорожец» или редкая немецкая иномарка? Мы собрали 8 машин из советских фильмов, которые сыграли не хуже известных актёров. Сможете узнать их все или лишитесь звания знатока советских фильмов?
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В советском кино автомобили редко оставались обычным реквизитом. На них герои отправлялись в отпуск, убегали от милиции, устраивали головокружительные погони и пытались произвести впечатление на коллег. Некоторые машины после выхода фильма становились настоящими звёздами, хотя зрители часто даже не знали их точных названий. Мы собрали восемь знаменитых кадров. А теперь попробуйте вы определить модель автомобиля и доказать, что вы не получите штраф за неверные ответы!
А сможете ли вы узнать семь советских фильмов по кадрам с арбузами? Затем попробуйте определить восемь культовых картин по сумкам героев — молодёжь вряд ли осилит хотя бы половину. А напоследок проверьте, сумеете ли вы угадать экранизации сказок Ганса Христиана Андерсена по кадру!