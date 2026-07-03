Штрафы ГИБДД в 2026 году: Полный список нарушений, которые обходятся водителям дороже всего

3 июля в России отмечают День ГИБДД, или День ГАИ, — профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции. В 2026 году службе исполняется целых 90 лет! За это время дорожный контроль прошёл путь от деревянных жезлов и постовых на перекрёстках до камер, цифровых баз и онлайн-сервисов для водителей. Подробнее об истории праздника, традициях и 90-летии службы Life.ru рассказывал в отдельном материале о Дне ГАИ. Но для автомобилистов День ГИБДД — это ещё и хороший повод проверить, какие штрафы действуют сейчас. Life.ru подробно разобрал, где проверять штрафы и какие нарушения нельзя оплатить по льготе.

Штрафы ГИБДД в 2026 году

Какие штрафы ГИБДД действуют в 2026 году и как не лишиться водительских прав? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Полный список штрафов, включая менее очевидные нарушения вроде парковки, ремней безопасности, ОСАГО и использования телефона за рулём, можно посмотреть в нашем материале с разбором всех санкций по КоАП. Давайте вспомним самые важные из них: Управление автомобилем в состоянии опьянения — штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года.

Превышение скорости более чем на 80 км/ч — штраф 7500 рублей или лишение прав.

Превышение скорости более чем на 80 км/ч — штраф 7500 рублей или лишение прав,

Проезд на красный сигнал светофора (повторный) — штраф 7500 рублей или лишение прав.

Отказ от медосвидетельствования — штраф 45 000 рублей и лишение прав.

Скоростные штрафы в 2026 году начинаются с 750 рублей за превышение на 20–40 км/ч, а за превышение более чем на 80 км/ч водитель рискует не только 7500 рублями, но и лишением прав. Повторные грубые превышения тоже считаются отдельно: при фиксации камерой чаще применяется крупный штраф, а при остановке инспектором возможен вопрос о лишении. За красный свет в 2026 году предусмотрено 1500 рублей, за стоп-линию — 800 рублей, а повторный проезд на запрещающий сигнал может закончиться штрафом 7500 рублей или лишением прав на 4–6 месяцев.

Парковка остаётся одной из самых «дорогих» ошибок. По федеральному КоАП обычное нарушение остановки или стоянки может обойтись в 500 рублей, но за место для инвалидов — уже 5000 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге ряд парковочных нарушений стоит дороже: например, отдельные составы по статье 12.19 доходят до 2500–3000 рублей.

Что изменилось с ОСАГО в 2026 году?

Штраф за езду без ОСАГО в 2026 году: сколько придётся заплатить водителю? Фото © ТАСС / Александр Рюмин

За отсутствие ОСАГО в 2026 году действует штраф 800 рублей, а за повторное нарушение — от 3000 до 5000 рублей. Но с 2026 года появилось важное уточнение: если отсутствие полиса выявили повторно в течение 24 часов после первого выявления, второй и последующие штрафы за эти сутки не назначаются. Это не значит, что можно спокойно ездить без страховки. Во-первых, штраф всё равно будет. Во-вторых, при ДТП без ОСАГО финансовые последствия для водителя могут оказаться куда тяжелее административного наказания.

Как оплатить штраф со скидкой в 2026 году

Как оплатить штраф со скидкой в 2026 году? Если по конкретному штрафу льгота разрешена, нужно оплатить 75% суммы в течение 30 дней со дня вынесения постановления. Сервис обычно сам показывает, доступна ли скидка. Проверять штрафы удобнее через «Госуслуги» или онлайн-сервисы Госавтоинспекции: там видно постановление, статью КоАП и срок льготной оплаты. Ранее Life.ru писал о том, почему привычный запрос «оплатить штраф ГИБДД со скидкой 50%» в 2026 году устарел и теперь речь идёт о скидке 25%.

Но важно понимать, что скидка действует не всегда. Её обычно не дают по самым опасным и повторным нарушениям: пьяному вождению, отказу от освидетельствования, ряду повторных превышений скорости, повторному проезду на красный и другим «тяжёлым» составам. Поэтому ориентироваться лучше не на память, а на карточку штрафа в официальном сервисе.

За что могут эвакуировать автомобиль в 2026 году?

Эвакуация автомобиля в 2026 году: за какие нарушения машину могут увезти на штрафстоянку? Фото © РИА Новости / Евгений Биятов

Эвакуация — это мера задержания транспортного средства. Чаще всего машину увозят при грубых нарушениях парковки: стоянка на месте для инвалидов, на тротуаре, на пешеходном переходе, на трамвайных путях, под запрещающим знаком или там, где автомобиль мешает движению. К штрафу добавятся расходы за перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке, и они зависят от региона. Если водитель успел устранить нарушение до того, как эвакуатор уехал, задержание должны прекратить на месте. Если же машину уже увезли, нужно узнать спецстоянку, получить разрешение на выдачу и оплатить положенные платежи.

Штраф за просрочку регистрации автомобиля в 2026 году

После покупки машины у нового владельца есть 10 календарных дней, чтобы зарегистрировать автомобиль. Если в этот срок не уложиться, возможны два вида последствий: штраф за несвоевременную постановку на учёт и штраф за езду на незарегистрированном автомобиле. Life.ru подробно писал, какие документы нужны для регистрации, сколько стоят госпошлины, как поставить машину на учёт через «Госуслуги», МФЦ, дилера или отделение ГИБДД, а также какие штрафы грозят за просрочку.

В 2026 году при регистрации особенно важно учитывать электронные ПТС. Для новых автомобилей бумажные ПТС больше не выдают, а данные хранятся в электронной системе. При этом для старых машин бумажные ПТС продолжают действовать.

Новые проверки для автомобилистов в 2026 году

Экспресс-тесты на опьянение по слюне: что могут изменить проверки ГИБДД в 2026 году? Фото © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов

Одно из обсуждаемых направлений проверки автоводителей 2026 года — экспресс-тесты по слюне. Речь идёт о предложениях МВД и подготовке правовой базы: тест должен стать быстрым предварительным способом проверки на дороге, но не окончательным «приговором». Если результат положительный, дальше включается стандартная процедура: отстранение и направление на медосвидетельствование. Life.ru рассказывал, как могут работать такие тесты, что они выявляют и можно ли отказаться.

Любые проверки на состояние опьянения лучше проходить строго по процедуре, под видеозапись и с фиксацией всех документов. Отказ от законного требования о медосвидетельствовании — одно из самых тяжёлых нарушений: 45 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Экзамен на права в ГИБДД 2026

Новые правила сдачи экзамена в ГИБДД в 2026 году: что изменилось для будущих водителей? Фото © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru

В 2026 году изменения коснулись и экзаменов на водительское удостоверение. Практический экзамен после успешной теории теперь должны назначить не позднее 60 дней, а за списывание на теоретическом экзамене кандидата могут отстранить от пересдачи на год. Недавно Life.ru подробно разбирал новые правила сдачи экзамена, сроки пересдачи и то, какие гаджеты лучше не брать с собой в экзаменационную аудиторию.

Техосмотр и контроль опасных грузов в 2026 году

Техосмотр в 2026 году: кого затронут новые правила контроля транспорта? Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Для обычных владельцев легковых автомобилей в 2026 году техосмотр остаётся в основном добровольным, если речь не идёт о специальных случаях. Но для транспорта, перевозящего опасные грузы, контроль будет усиливаться: правительство одобрило стратегический план, по которому после 2028 года Госавтоинспекция сможет участвовать в осмотре такой техники. Раннее Life.ru писал, что первыми под усиленный контроль могут попасть бензовозы, газовозы и другой спецтранспорт.

Кроме того, документ предполагает запуск комплекса мер, которые должны сделать систему техосмотра более эффективной. Однако владельцев личных легковых автомобилей эти изменения не затронут: проверка технического состояния таких машин, как и прежде, останется добровольной.

За 90 лет ГАИ прошла большой путь: от ручного регулирования движения и разрозненных правил до современной системы дорожной безопасности, где работают и сотрудники, и цифровые технологии. Менялись названия, форма, техника и методы контроля, но задача оставалась прежней — снижать аварийность и делать дороги безопаснее. День ГАИ напоминает не только об истории службы, но и об ответственности каждого участника движения за порядок на дороге. Кстати, недавно Life.ru опубликовал полный гид по мотосезону-2026!