Экзамен на права в ГИБДД по-новому: бан за списывание, пересдача практики Оглавление Что изменилось в экзамене на права — коротко Сдача практики — теперь не позднее 60 дней Списывание на теории — бан на год Что ещё изменится с 1 марта 2027 года Как теперь спланировать сдачу — пошаговая инструкция Получите теорию и сразу запишитесь на практику Шаг 2: Если не сдали — сразу берите новую дату Шаг 3: Проверьте свои медицинские документы в ЕГИСЗ Шаг 4: Оставьте гаджеты дома FAQ — ответы на главные вопросы Правда ли, что теория теперь сгорает? Что будет, если я не успел сдать практику за 6 месяцев? Мне обязательно дадут пересдачу ровно через 60 дней? Какие устройства точно запрещены на теории? Можно ли оспорить бан за списывание? Когда вступает в силу автоматизация медсправок? Заключение Главные изменения в экзамене ГИБДД 2026: пересдачу практики обязаны назначить в течение 60 дней, за списывание на теории — отстранение на год. Срок действия теории — 6 месяцев. Как теперь планировать сдачу. 10 июня, 22:15 Экзамен на права в 2026 году: когда можно пересдать практику и за что отстранят. Обложка © Gemini Nano Banana

Правительство изменило правила сдачи экзаменов на водительские права. Ключевое новшество: пересдачу практики теперь обязаны назначить не позднее 60 дней, а за шпаргалку на теории отстранят на целый год. Рассказываем, что это значит для кандидатов и как теперь спланировать получение прав.

Что изменилось в экзамене на права — коротко

12 мая 2026 года в силу вступило постановление правительства № 1097, которое внесло важные изменения в правила сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Главное — сократили время на сдачу практики и, помимо того, ещё ужесточили наказание за списывание и ввели новые сроки на пересдачу, а вот срок действия теории — 6 месяцев — оставили прежним. Далее разберём каждое нововведение подробно.

Сдача практики — теперь не позднее 60 дней

Как мы уже сказали, главным изменением из новой редакции постановления правительства № 1097 является сокращение дедлайна на сдачу практики.

Если раньше после успешной сдачи теории кандидату в водители могли поставить практический экзамен в любой момент в течение полугода (а именно столько действуют результаты сданной теории), то теперь на это отводится не более 60 дней. Именно в этот срок экзаменуемый должен пройти «город». Если с первой попытки экзамен не сдан, назначают пересдачу — снова в пределах 60 дней.

Но зачем ввели такие жёсткие рамки? Ну как минимум для того, чтобы ученики не растягивали процесс и шли на экзамен подготовленными. Всё-таки чем больше прошло времени с момента обучения в автошколе и сдачи теории, тем меньше знаний и навыков остаётся в памяти.

Как в 2026 году сдать экзамен на права. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

К тому же нередко экзаменуемые оказывались в безвыходной ситуации — они приходили сдавать «город» через условные 170 дней после сдачи практики, заваливали попытку, а на пересдачу попасть уже не успевали, так как их результаты теоретического экзамена к тому моменту сгорали и им приходилось пересдавать обе дисциплины.

Списывание на теории — бан на год

Другим важным изменением в сдаче экзаменов на водительские права стало удаление за списывание и возможность пересдать только через 1 год.

Так, если у вас во время сдачи теории обнаружили мобильный телефон, смарт‑часы, наушники, которые вы используете, а также скрытые камеры, микрофоны, беспроводные гарнитуры или обычные шпаргалки, распечатки, заметки или заметили, что вы пытаетесь получить подсказки извне или передать информацию кому-то, экзамен в таком случае немедленно прекратят, результаты аннулируют, а вас допустят к пересдаче только через 12 месяцев.

Поэтому, чтобы не вызывать никаких вопросов у экзаменаторов, лучше оставьте все гаджеты дома или сдайте их перед входом в аудиторию. Также, разумеется, не берите с собой никакие записи и справочные материалы и убедитесь, что на одежде и аксессуарах нет никаких скрытых устройств.

Важное уточнение: результаты могут аннулировать и после пройденного испытания, если допущенные нарушения будут обнаружены позже.

Что ещё изменится с 1 марта 2027 года

Помимо всего прочего, есть ещё ряд изменений, которые вступят в силу позже, а именно с 1 марта 2027 года. Эти нововведения относятся к мерам автоматизации и контроля.

Так, теперь при подаче заявления через «Госуслуги» бумажную медсправку предоставлять больше не будет нужно, если данные о ней есть в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Однако, если срок действия заключения истечёт между подачей заявления и выдачей прав, процедуру приостановят. Но чтобы её возобновить, новая справка необязательна — достаточно пройти медосмотр, а данные сами подгрузятся из единого электронного реестра.

К тому же с 1 марта 2027 года кандидата начнут во время экзамена автоматически фотографировать, а сдачу теории будут фиксировать на аудио и видео, при том места экзаменаторов обязательно должны попадать в кадр. Это повысит прозрачность процесса и поможет разрешать спорные ситуации.

Как теперь спланировать сдачу — пошаговая инструкция

Получите теорию и сразу запишитесь на практику

Сдали теоретический экзамен в ГИБДД? Сразу же подавайте заявление на прохождение практического экзамена. Помните: его обязаны назначить не позднее чем через 60 календарных дней после теории.

Шаг 2: Если не сдали — сразу берите новую дату

После неудачной попытки практики в тот же день или на следующий уточните в ГИБДД ближайшую дату пересдачи. Лучше уложиться в 60‑дневный период, иначе можно затянуть, и потом придётся пересдавать и теорию (если с её сдачи пройдёт более 6 месяцев).

Когда после экзамена по теории сдавать практику в 2026 году. Фото © ТАСС / Александр Алпаткин

Шаг 3: Проверьте свои медицинские документы в ЕГИСЗ

Зайдите на «Госуслуги», в раздел Документы → Здоровье → Медкарта, и убедитесь, что ваша медсправка внесена в ЕГИСЗ и её срок действия покрывает весь период от подачи заявления до получения прав. Если данных нет или справка просрочена — пройдите медкомиссию заново и дождитесь внесения сведений в систему.

Шаг 4: Оставьте гаджеты дома

Перед экзаменом (и теорией, и практикой) оставьте дома все электронные устройства: телефоны, смарт‑часы, наушники и т. д., а также шпаргалки и любые записи, либо сдайте на входе. Их использование приведёт к аннулированию результатов и запрету на пересдачу в течение 12 месяцев.

FAQ — ответы на главные вопросы

Правда ли, что теория теперь сгорает?

Да, но это не новшество, срок её действия остался прежним — 6 месяцев.

Что будет, если я не успел сдать практику за 6 месяцев?

Результат теории аннулируется, придётся сдавать её заново.

Мне обязательно дадут пересдачу ровно через 60 дней?

Нет, пересдачу обязаны назначить не позднее 60 дней после теории. Вы можете получить дату раньше.

Какие устройства точно запрещены на теории?

На экзамене по теории не допускаются любые гаджеты: телефоны, смарт‑часы, наушники, гарнитуры, планшеты, скрытые камеры и микрофоны.

Можно ли оспорить бан за списывание?

Решение принимает экзаменатор на основе зафиксированных нарушений. Оспорить можно, но только через официальную жалобу, однако при явных доказательствах (например, факт списывания попал на видеозапись) шансы невелики.

Когда вступает в силу автоматизация медсправок?

Автоматизация медсправок вступает в силу с 1 марта 2027 года.

Заключение

Новые правила, несомненно, ускоряют процесс, но при этом требуют от кандидата собранности. Теперь нельзя откладывать практику на последний момент, а любая попытка списать обернётся запретом на пересдачу в течение целого года. Готовьтесь заранее, не пытайтесь хитрить — и права будут у вас в кармане.

Авторы Андрей Ананьев