Выплаты по ОСАГО в России вырастут на 8–9% после обновления цен на запчасти

Страховые выплаты по ОСАГО в России увеличатся на 8–9 процентов после вступления в силу новых правил расчёта средней стоимости автозапчастей. Об этом РИА «Новости» заявил глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Уфимцев уточнил, что рост выплат будет неравномерным. Сильнее всего изменения затронут владельцев автомобилей тех марок, которые ушли из России, поскольку при их ремонте часто используют неоригинальные комплектующие. Что касается стоимости полисов, то здесь повышение окажется скромнее — в среднем не больше 5–6 процентов, так как запчасти играют не столь значительную роль в ценообразовании.

Гораздо более важным фактором для цены страховки, по словам главы РСА, остаётся общая убыточность по автогражданке. Принимаемые сейчас меры по борьбе с мошенничеством могут сгладить эффект от нововведений. Кроме того, полисы для разных водителей подорожают неравномерно: для аварийных цена вырастет заметнее, для аккуратных — меньше.

Обновлённые справочники появятся 19 сентября текущего года. Накануне Центробанк утвердил новые правила их формирования. Теперь при расчёте средней стоимости деталей не будут учитываться цены аналогов, если те более чем на 70 процентов дешевле оригинальных запчастей. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет рассчитываться без учёта скидок. Сами правила вступают в силу с 11 июля.