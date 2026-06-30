ЦБ запретил страховщикам считать ремонт по ОСАГО по дешёвым запчастям-аналогам

Банк России утвердил новый порядок расчёта средней стоимости запчастей и материалов для выплат по ОСАГО, который повышает расходы страховщиков. Документ вступает в силу 11 июля 2026 года, сообщается на сайте регулятора.

Одно из ключевых изменений: при определении стоимости деталей больше не будут учитываться цены аналогов, если они более чем на 70% дешевле оригинальных запчастей. Также средняя стоимость расходных материалов теперь будет рассчитываться без учёта скидок.

Кроме того, страховщики обязаны включать в ремонт стоимость деталей одноразового использования — уплотнителей, наклеек и других расходных элементов — в полном объёме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых деталей, что не позволяло полностью покрыть такие расходы.

В ЦБ отмечают, что нововведения приведут к росту средней выплаты по ОСАГО на 10%. Российский союз автостраховщиков должен утвердить новые справочники с учётом правил в течение трёх месяцев.

Ранее Life.ru писал, что Верховный суд России поддержал водителя из Башкирии, который требовал ремонт автомобиля с использованием оригинальных запчастей. Как пояснили в пресс-службе суда, закон об ОСАГО обязывает восстанавливать машину до состояния до аварии и не допускает замены на аналоги, а неисполнение страховщиком этой обязанности влечёт возмещение ущерба потерпевшему.