Автомобилист через Верховный суд РФ добился ремонта с оригинальными запчастями

Верховный суд России поддержал водителя, который настаивал на ремонте своего автомобиля с использованием оригинальных запчастей, а не аналогов. Как сообщили в пресс-службе суда, житель Башкирии, пострадавший в ДТП, столкнулся с отказом страховой компании в возмещении ущерба.

Первоначальное решение суда в его пользу было отменено апелляционной и кассационной инстанциями, которые посчитали, что отказ от ремонта из-за неоригинальных запчастей не является основанием для взыскания убытков. Однако Верховный суд отменил эти решения, указав, что закон об ОСАГО требует восстановления автомобиля до состояния, предшествующего аварии, и не допускает использования неоригинальных деталей. Невыполнение страховщиком своих обязательств влечёт за собой возмещение убытков потерпевшему.

«Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения апелляции и кассации, напомнив, что неисполнение страховщиком своих обязательств влечет возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению с учетом специального регулирования законодательства об ОСАГО», — рассказали в пресс-службе суда.

Ранее Конституционный суд РФ признал противоречащей Основному закону практику взыскания со страховых компаний убытков по ОСАГО сверх лимита в 400 тысяч рублей. Поводом для разбирательства стал спор о ремонте автомобиля после ДТП. Владелец машины требовал восстановление, но станция техобслуживания отказалась выполнять работы по расчётам, сделанным по методике Банка России.