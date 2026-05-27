В России предложили сделать ОСАГО безлимитным

В России следует не поднимать планку лимита выплат по ОСАГО, а полностью отказаться от установленных денежных рамок, так как страховка должна целиком покрывать ущерб от аварий. Таким мнением поделился директор по активам Российского союза автостраховщиков (РСА), вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

«Мы должны прийти к тому, что не должно быть лимита вообще», — пояснил он в беседе с журналистами в кулуарах международной конференции ВСС.

На данный момент действует лимит на возмещение ущерба в 400 тысяч рублей, а по причинённому вреду здоровью — 500 тысяч. Однако власти взяли курс на то, чтобы просто увеличить лимит, которого обычно не хватает для покрытия всего ущерба. По мнению Ефремова, в этом вопросе необходимо перенять опыт других стран, где таких рамок нет, и ущерб покрывается полностью. Он также добавил, что страховой тариф следует рассчитывать на основе индивидуальной истории вождения человека и частоты ДТП.

Ефремов отметил, что установление безлимитного ОСАГО может увеличить сумму покупки страховки, поэтому всё нужно делать поэтапно, без быстрых решений. Эксперт уверен, что изменение подхода в этом вопросе может помочь в борьбе и с автоподставами.

Ранее Конституционный суд РФ признал противоречащей Основному закону практику взыскания со страховых компаний убытков по ОСАГО сверх лимита в 400 тысяч рублей. Поводом для разбирательства стал спор о ремонте автомобиля после ДТП. Владелец машины требовал восстановление, но станция техобслуживания отказалась выполнять работы по расчётам, сделанным по методике Банка России.