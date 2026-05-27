Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 07:34

В России предложили сделать ОСАГО безлимитным

Глава РСА Ефремов призвал отменить лимит выплат по ОСАГО в 500 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России следует не поднимать планку лимита выплат по ОСАГО, а полностью отказаться от установленных денежных рамок, так как страховка должна целиком покрывать ущерб от аварий. Таким мнением поделился директор по активам Российского союза автостраховщиков (РСА), вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

«Мы должны прийти к тому, что не должно быть лимита вообще», — пояснил он в беседе с журналистами в кулуарах международной конференции ВСС.

На данный момент действует лимит на возмещение ущерба в 400 тысяч рублей, а по причинённому вреду здоровью — 500 тысяч. Однако власти взяли курс на то, чтобы просто увеличить лимит, которого обычно не хватает для покрытия всего ущерба. По мнению Ефремова, в этом вопросе необходимо перенять опыт других стран, где таких рамок нет, и ущерб покрывается полностью. Он также добавил, что страховой тариф следует рассчитывать на основе индивидуальной истории вождения человека и частоты ДТП.

Ефремов отметил, что установление безлимитного ОСАГО может увеличить сумму покупки страховки, поэтому всё нужно делать поэтапно, без быстрых решений. Эксперт уверен, что изменение подхода в этом вопросе может помочь в борьбе и с автоподставами.

ОСАГО для многодетных россиян может стать бесплатным
ОСАГО для многодетных россиян может стать бесплатным

Ранее Конституционный суд РФ признал противоречащей Основному закону практику взыскания со страховых компаний убытков по ОСАГО сверх лимита в 400 тысяч рублей. Поводом для разбирательства стал спор о ремонте автомобиля после ДТП. Владелец машины требовал восстановление, но станция техобслуживания отказалась выполнять работы по расчётам, сделанным по методике Банка России.

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar