Конституционный суд запретил взыскивать со страховщиков по ОСАГО свыше ₽400 тыс

Конституционный суд РФ признал противоречащей Основному закону практику взыскания со страховых компаний убытков по ОСАГО сверх лимита в 400 тысяч рублей. Об этом пишет «Лента.ру».

«Когда судебная практика начала взыскивать со страховщиков полную рыночную стоимость ремонта сверх лимита, она по сути приравняла страховщика к причинителю вреда», — заявил юрист Юрий Колесников.

Поводом для разбирательства стал спор о ремонте автомобиля после ДТП. Владелец машины требовал восстановление, но станция техобслуживания отказалась выполнять работы по расчётам, сделанным по методике Банка России.

Страховщик перечислил клиенту денежную выплату и довёл её до предельной суммы по ОСАГО — 400 тысяч рублей. Однако суды дополнительно взыскали убытки по рыночной стоимости ремонта, уже без учёта страхового лимита.

КС РФ указал, что такой подход противоречит Конституции, если компания по объективным причинам не смогла организовать ремонт в пределах установленной суммы. До изменения закона будет действовать правило: при превышении рыночной цены восстановления потерпевший может либо доплатить за работы, либо получить 400 тысяч рублей.

