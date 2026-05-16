Купил машину и забыл про ГАИ: Сколько можно ездить без номеров законно

После покупки автомобиля его можно эксплуатировать без регистрации в течение десяти дней. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

При этом водитель обязан иметь при себе удостоверение, документы о приобретении транспортного средства и полис ОСАГО, ответили в ведомстве на запрос RT. По истечении установленного срока ездить без регистрационных знаков запрещено.

Управление незарегистрированной машиной влечёт штраф от 500 до 800 рублей по статье 12.1 части 1 КоАП РФ, предупредили в ГИБДД. За повторное нарушение придётся заплатить 5 тысяч рублей либо можно лишиться прав на срок от одного до трёх месяцев.

Кроме того, согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, езда без государственных номеров (или с номерами, установленными не на предусмотренных местах) наказывается штрафом в 5 тысяч рублей либо лишением прав на тот же срок — от одного до трёх месяцев, заключили в ведомстве.

Согласно опросу 42% россиян намерены обзавестись автомобилем в текущем году. Из них почти треть (32%) присматриваются к продукции отечественного автопрома: 7% готовы взять исключительно машину российского производства, а ещё 25% не исключают приобретение как местных, так и зарубежных марок.