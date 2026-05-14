LADA, Solaris и «Москвич»: Зумеры заинтересовались авто российского производства

Почти треть россиян (32%) рассматривают отечественные марки для покупки автомобиля в 2026 году, причём 7% хотят исключительно российские модели, а 25% допускают и иномарки, выяснили аналитики, опросив 10 тысяч человек. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

По данным издания, всего приобрести машину планируют 42% участников. Лидером среди отечественных брендов ожидаемо стала LADA — её выбирает каждый второй (49%), на втором месте Solaris (22%), тройку замыкает «Москвич» (12%). Ещё 10% опрошенных уже присматриваются к Volga, хотя продажи стартуют только летом 2026 года. Средний бюджет на покупку — около двух миллионов рублей.

Интерес к российским авто выше всего у молодёжи 18–24 лет: 12% из них хотят только отечественные машины — почти вдвое больше среднего показателя, тогда как в остальных возрастных группах этот показатель колеблется от 4 до 8%. Мужчины чуть чаще женщин присматриваются к российскому автопрому (35% против 29%). Прагматизмом объясняется и сам интерес: люди ценят доступную цену (50%), простоту и дешевизну обслуживания (47%), а также наличие запчастей без задержек (35%).

Покупатели предпочитают искать машину на сайтах с объявлениями (48%), почти столько же идут в официальные дилерские центры (44%), 34% заходят на специализированные автомобильные порталы. Авторынки выбирают 21%, частных продавцов — 18%, автоброкеров — только 7%.

При этом число российских водителей, готовых пересесть на автомобили из КНР, выросло в полтора раза. Приобрести такую машину сейчас готовы 42% респондентов, год назад — лишь 28%.