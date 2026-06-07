Обувь, автозапчасти и алкоголь: Назван топ-10 самых подделываемых товаров в России

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) назвали категории товаров, которые чаще всего становятся объектом подделок в России. По словам главы организации Станислава Богданова, в число лидеров по объёму контрафакта входят автозапчасти, спортивная одежда и обувь, косметика, бытовая химия, алкогольная и табачная продукция, а также ноутбуки и смартфоны.

«Около половины контрафакта продаются на барахолках и рынках, до 30–40% — через маркетплейсы», — отметил Богданов в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, ещё часть поддельной продукции распространяется через социальные сети и небольшие магазины. В АКОРТ считают, что сократить объём нелегального рынка поможет система полной прослеживаемости товаров — от производителя до конечного покупателя. В крупных торговых сетях, входящих в ассоциацию, такая проверка уже действует, что позволяет выявлять контрафакт ещё до его попадания на полки магазинов.

А ранее стало известно, что Минпромторг пока не собирается менять список товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения производителей — так называемый параллельный импорт.