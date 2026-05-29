Золото в автозапчастях: Иностранцам грозит 7 лет тюрьмы за дерзкую контрабанду в Приамурье
В Приамурье иностранцы пытались перевезти золотые слитки стоимостью более 71 млн. Обложка © Telegram / Прокуратура Амурской области
В Амурской области завершили расследование дела о незаконной перевозке драгоценных металлов. Двух иностранцев обвиняют в хранении и транспортировке золотых слитков стоимостью более 71 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Следствие установило, что летом 2025 года один из фигурантов перевозил по Белогорску десять слитков из сплава золота и серебра. Драгоценный металл был спрятан в специально оборудованных тайниках внутри автомобильных деталей. Общий вес изъятого груза превысил девять килограммов. Стоимость партии оценили более чем в 71 миллион рублей.
Во время проверки сотрудники пограничного управления ФСБ остановили автомобиль и обнаружили скрытые слитки. Позже выяснилось, что золото было добыто незаконным способом на территории Амурской области. В ходе расследования силовики установили ещё одного участника схемы. По версии следствия, он координировал действия своего соотечественника.
«Сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области пресекли противоправную деятельность; выяснилось, что драгоценный металл был незаконно добыт на территории региона», — говорится в сообщении.
Изъятые слитки приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Материалы уже направлены в Белогорский городской суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы по статье о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере.
