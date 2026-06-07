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7 июня, 09:22

Минпромторг приостановил изменения списка параллельного импорта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минпромторг пока не собирается менять список товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения производителей — так называемый параллельный импорт. Об этом ТАСС рассказал статс-секретарь — замглавы министерства Роман Чекушов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В планах у нас изучать предложения бизнеса и работать с ними. Мы регулярно издаём приказы, которые меняют перечень параллельного импорта. Но в настоящий момент таких планов по дальнейшему изменению перечня нет», — сказал замминистра.

Минпромторг прокомментировал исключение ряда ПК из параллельного импорта
Минпромторг прокомментировал исключение ряда ПК из параллельного импорта

Напомним, с мая как раз вступили в силу изменения — по ним запретили ввозить по параллельному импорту, например, некоторые бренды электроники и косметики. Параллельный импорт работает в России с марта 2022 года. Он разрешает ввозить товары в страну, даже если сам бренд этого не разрешает. Список таких товаров время от времени меняют.

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Наталья Афонина
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