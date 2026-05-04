Apple, Nokia и Samsung останутся в перечне параллельного импорта

Смартфоны Apple, Samsung, Motorola, Nokia и Sony остаются в перечне параллельного импорта, который начнёт действовать с 27 мая. Об этом журналистам сообщили в Минпромторге России. Это означает, что устройства этих брендов можно будет ввозить в Россию без согласия правообладателей.

«В настоящее время в перечне товаров, разрешенных ко ввозу в режиме параллельного импорта в категории »электрооборудование« содержатся товары, классифицируемые кодом 8517 ТН ВЭД ЕАЭС (телефонные аппараты, включая смартфоны)», — сообщили в министерстве.

В Минпромторге уточнили, что в списке остаются смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung, Sony, Asus, Google Pixel, ZTE, HP и ряда других брендов.

При этом ввозимые устройства должны соответствовать обязательным требованиям. Среди них — безопасность, оригинальность происхождения, наличие сертификатов соответствия и другие условия.

Между тем с 1 мая в России начала действовать обязательная маркировка радиоэлектроники. Новые правила распространяются на смартфоны, планшеты и ноутбуки. Также маркировать теперь нужно светодиодные лампы и лампы накаливания, светильники и прожекторы, штепсели, розетки, выпрямители, печатные платы и реле. Покупатели смогут проверять легальность продукции через приложение «Честный знак».