РБК: Техсбор на смартфон составит 250 рублей, на ноутбук — 500

Минпромторг определился с параметрами технологического сбора для электроники. Как пишет РБК, для смартфонов его предлагают установить на уровне 250 рублей за устройство, а для ноутбуков — 500 рублей.

Речь идёт о новом неналоговом платеже, который должны вносить производители и поставщики техники. Сбор планируют взимать до допуска товара к продаже, и именно этот пункт сейчас больше всего тревожит рынок.

Бизнес опасается, что авансовая схема ударит по оборотному капиталу компаний. Поэтому участники рынка предлагают другой вариант — платить уже после реализации техники, а не заранее.

Сам технологический сбор должен заработать с 1 сентября 2026 года. В Минпромторге и ранее объясняли, что механизм вводится поэтапно: сначала он затронет готовую электронику, включая смартфоны и ноутбуки, а позже может распространиться и на компоненты с модулями.

Ставка, как сообщается, будет фиксированной и не будет зависеть от цены устройства. При этом максимальный размер платежа за единицу техники, по прежним разъяснениям, не должен превышать 5 тысяч рублей.

Официально власти объясняют введение сбора поддержкой отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности. Но для покупателей эта история важна по другой причине: рынок уже не раз предупреждал, что новые обязательные платежи почти неизбежно закладываются в конечную цену товара.