Технологический сбор с 1 декабря 2026 года: список товаров, ставки и цены на электронику Оглавление Что такое технологический сбор и зачем его вводят С какой даты вводят технологический сбор — 1 сентября или 1 декабря 2026 года Какие товары подпадают под технологический сбор в декабре 2026 года Сколько составит технологический сбор: таблица ставок с 1 декабря 2026 года Почему за один смартфон предусмотрены 250 рублей, а за другой — 496 Кто платит технологический сбор: производитель, импортёр или покупатель Как будут начислять и уплачивать технологический сбор Подорожают ли смартфоны и ноутбуки после 1 декабря Нужно ли покупать технику до 1 декабря 2026 года Будет ли технологический сбор на планшеты, бытовую технику и электронные компоненты Частые вопросы о технологическом сборе Технологический сбор с 1 декабря 2026 года: какие смартфоны, ноутбуки и телефоны подпадают под него, утверждённые ставки, кто платит и вырастут ли цены. 14586 14586 Технологический сбор с 2026 года — на сколько вырастут цены на электронику. Обложка © Nano Banana AI

С 1 декабря 2026 года в России начнут применять технологический сбор к отдельным видам электроники. Его обязаны платить производители и импортёры — организации и индивидуальные предприниматели, а не покупатели в магазине. По утверждённым правилам платёж за смартфон составит 250 или 496 рублей, за ноутбук из установленной категории — 500 или 992 рубля за штуку. Размер зависит от наличия сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки.

Первый перечень уже утверждён: в него вошли пять категорий продукции, включая смартфоны, портативные компьютеры и телефонные аппараты. Телевизоры, холодильники, планшеты и другая бытовая электроника в этот первоначальный список не включены. Life.ru объясняет, почему дата запуска изменилась, как рассчитаны ставки и означает ли новый сбор немедленное подорожание гаджетов.

Что такое технологический сбор и зачем его вводят

Технологический сбор — обязательный неналоговый платёж, связанный с производством в России или ввозом в страну определённой радиоэлектронной продукции. Его вводят для компаний и ИП, выпускающих или импортирующих товары из утверждённого перечня. Сбор рассчитывают за единицу продукции, а не как процент от розничного ценника.

Средства поступают в федеральный бюджет. Одна из заявленных целей механизма — поддержка отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности. Это не новый платёж на кассе магазина: покупатель не перечисляет его государству отдельно при покупке телефона или ноутбука.

С какой даты вводят технологический сбор — 1 сентября или 1 декабря 2026 года

Действующая дата начала применения технологического сбора — 1 декабря 2026 года. Первоначально запуск действительно планировался на 1 сентября. Однако федеральный закон № 195-ФЗ от 26 июня 2026 года перенёс его на три месяца.

Затем Минпромторг приказом № 5366 от 13 октября 2026 года утвердил перечень продукции, ставки и методику расчёта. Документ зарегистрирован Минюстом 15 октября и вступает в силу 1 декабря 2026 года. Поэтому старые публикации с сентябрьской датой и предварительными тарифами необходимо считать неактуальными.

Какие товары подпадают под технологический сбор в декабре 2026 года

В действующем с 1 декабря перечне — пять товарных позиций:

портативные вычислительные машины массой не более 10 кг, которые состоят как минимум из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея (прежде всего ноутбуки);

телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой;

смартфоны;

аппараты для сотовых или других беспроводных сетей связи, выделенные в отдельную товарную категорию;

прочие телефонные аппараты, соответствующие указанным в приказе кодам.

Точную принадлежность изделия к перечню определяют по наименованию и кодам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 из приказа. Одного слова «электроника» для начисления сбора недостаточно.

Планшеты, телевизоры, холодильники, стиральные машины, светотехника, игровые приставки и стационарные компьютеры в первоначальном перечне не названы. Это не означает, что список никогда не расширят: возможность последующих этапов обсуждается, но объявлять их уже действующими нельзя.

Сколько составит технологический сбор: таблица ставок с 1 декабря 2026 года

Для каждой категории Минпромторг установил базовую ставку и два итоговых размера платежа. Значение зависит от того, есть ли информация о товарном знаке и модели в государственной системе мониторинга маркируемых товаров на момент уведомления о вводе продукции в оборот.

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Источник: приказ Минпромторга России № 5366. Суммы указаны за единицу товара, а не за партию и не за покупку в магазине. В таблице — утверждённые тарифы, а не прежние предварительные оценки.

Почему за один смартфон предусмотрены 250 рублей, а за другой — 496

Разница объясняется методикой расчёта, а не брендом, страной производства или ценой смартфона. Если сведения о товарном знаке и модели есть в системе маркировки, к базовой ставке применяют коэффициент минус 33%. Если отсутствует информация хотя бы об одном из этих реквизитов — плюс 33%. Полученную сумму округляют до целого рубля.

Например, для смартфонов базовая ставка равна 373 рублям. После применения коэффициента получаются две предусмотренные приказом суммы — 250 или 496 рублей. Для ноутбуков базовая ставка 746 рублей, а фактический сбор — 500 или 992 рубля.

Предельный размер технологического сбора по закону — 5000 рублей за единицу продукции. Но это законодательный максимум, а не ставка на каждый смартфон: для пяти категорий первого перечня установлены конкретные меньшие суммы.

Кто платит технологический сбор: производитель, импортёр или покупатель

Обязанность уплаты возникает у организаций и индивидуальных предпринимателей, которые производят в России или ввозят в страну указанную продукцию. Российское происхождение устройства само по себе не освобождает производителя от сбора, если его продукция включена в перечень.

Покупатель, приобретающий смартфон или ноутбук в розничном магазине, не становится отдельным плательщиком технологического сбора. Магазин также не должен предъявлять гражданину отдельную государственную квитанцию за уже купленный гаджет.

Однако расходы бизнеса способны косвенно повлиять на закупочные или розничные цены. Это экономический риск, а не требование закона повышать ценник на размер платежа.

Как будут начислять и уплачивать технологический сбор

Минпромторг пояснил порядок работы 11 ноября 2026 года. По информации ведомства, для администрирования используют существующую систему маркировки и Государственную информационную систему промышленности (ГИСП), а отдельную новую платформу создавать не планируют.

Производитель или импортёр направляет уведомление о вводе товара в оборот; данные передаются в ГИСП, где рассчитывается сумма платежа. Затем плательщику сообщают начисление, а после оплаты подтверждение передаётся в систему маркировки.

Подробнее о механизме Life.ru уже рассказывал в новости от 11 ноября о начислении сбора на смартфоны и ноутбуки. В Минпромторге также заявили, что не видят оснований ожидать перебоев в поставках электроники из-за введения нового платежа. Эти разъяснения касаются организации процедуры; конкретные обязанности бизнеса необходимо сверять с действующими нормативными актами.

Какая техника подорожает с введением технологического сбора. Фото © «Шедеврум»

Подорожают ли смартфоны и ноутбуки после 1 декабря

Автоматического повышения всех цен с 1 декабря на сумму сбора закон не предусматривает. Производители, импортёры и продавцы могут учитывать новый расход при формировании стоимости товара, но конечный ценник зависит также от курса валют, стоимости комплектующих, логистики, конкуренции и акций в магазинах.

Для недорогой техники фиксированный сбор составляет более заметную долю цены, чем для дорогой. Поэтому потенциальное влияние может сильнее ощущаться в бюджетном сегменте. При этом утверждать, что каждый смартфон непременно подорожает ровно на 250 или 496 рублей, неверно: часть затрат компания может принять на себя или компенсировать иными способами.

Ранние оценки роста цен на несколько процентов были прогнозами участников рынка, сделанными до окончательного утверждения условий. Они не равны установленной законом надбавке и не подтверждают будущую цену конкретной модели.

Нужно ли покупать технику до 1 декабря 2026 года

Покупать телефон или ноутбук исключительно из-за даты запуска техсбора необязательно. Для уже стоящих на полках устройств цена может зависеть от закупочной стоимости, остатка товара, спроса и скидок. А новая обязательная выплата для производителей и импортёров не означает, что все магазины одновременно перепишут ценники 1 декабря.

Если устройство действительно требуется, разумнее сравнить предложения нескольких продавцов, проверить гарантию и полную стоимость покупки. Если потребности нет, сам по себе технологический сбор не повод срочно покупать гаджет «про запас».

Будет ли технологический сбор на планшеты, бытовую технику и электронные компоненты

В первом утверждённом перечне с 1 декабря 2026 года планшетов и обычной бытовой техники нет. Закон допускает расширение механизма, в том числе на электронные компоненты и модули, но для новых категорий нужны отдельные нормативные решения.

Поэтому заявления о том, что с 1 декабря сбор уже начисляют на любую электронику, неверны. При обновлении перечня соответствующие изменения и даты должны быть подтверждены официально.

Частые вопросы о технологическом сборе

Когда вводят технологический сбор в России?

С 1 декабря 2026 года. Первоначальную дату 1 сентября перенёс федеральный закон № 195-ФЗ от 26 июня 2026 года.

Сколько составляет сбор за смартфон?

250 рублей при наличии информации о товарном знаке и модели в системе маркировки либо 496 рублей, если хотя бы одного из этих сведений нет.

Какой сбор установлен на ноутбуки?

Для портативных компьютеров, подпадающих под код и описание приказа № 5366, — 500 или 992 рубля за единицу в зависимости от полноты сведений в системе маркировки.

Обязан ли покупатель платить сбор при покупке телефона?

Нет. Обязанность установлена для производителей и импортёров — организаций и ИП. Розничный покупатель не вносит отдельный платёж государству.

Распространяется ли сбор на планшеты и телевизоры?

Нет, в первоначальном утверждённом перечне с 1 декабря 2026 года их нет. Будущие изменения необходимо оценивать по новым нормативным актам.

Все ли смартфоны подорожают 1 декабря?

Нет оснований утверждать это как установленный факт. Сбор может повлиять на издержки поставщиков, но итоговую цену определяет рынок.

Данные актуальны на 18 ноября 2026 года. Для проверки перечня и ставок использованы федеральный закон № 195-ФЗ и приказ Минпромторга № 5366, вступающий в силу 1 декабря 2026 года.