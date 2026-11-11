Производителям и импортёрам электроники в России не придётся самостоятельно рассчитывать технологический сбор или осваивать дополнительные информационные системы. Все начисления будут проводиться автоматически через уже существующие механизмы. Оснований для перебоев поставок электроники из-за введения сбора с 1 декабря нет, сообщили в Минпромторге РФ.

«Технологический сбор администрируется через действующие механизмы. Новых информационных систем и контрольных процедур для этого не создаётся», — пояснили в ведомстве.

Для расчётов задействуют систему маркировки товаров и Государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Обе платформы уже используются компаниями, которые производят или ввозят соответствующую продукцию.

Порядок работы будет следующим: предприятие направляет уведомление о вводе товара в оборот через систему маркировки. После этого сведения автоматически поступают в ГИСП, где определяется сумма обязательного платежа. Рассчитанную сумму система направит плательщику. Когда компания перечислит деньги, подтверждение об оплате автоматически передадут обратно в систему маркировки.

«На первом этапе сбор распространяется только на продукцию, для которой уже действует обязательная маркировка: ноутбуки, смартфоны и телефонные аппараты. Работа с маркировкой этих категорий отработана в ходе экспериментов с участием отрасли», — разъяснили порядок в Минпромторге.