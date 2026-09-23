Ждать или брать: как рекордные цены на медь отразятся на стоимости техники и машин

Рост цен на медь может подтолкнуть вверх стоимость бытовой техники, электроники и автомобилей, однако резкого скачка цен в России ждать не стоит. Об этом Life.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Михаил Хачатурян.

По его словам, влияние дорогой меди будет сдерживать слабый спрос и большие товарные остатки у продавцов. Даже если новая техника станет обходиться производителям дороже, ретейлерам будет сложно полностью переложить рост издержек на покупателей.

Техника будет дорожать, но опять-таки в силу того, что темпы роста спроса в мире и в России не столь высоки, а товарные остатки значимы, большого скачка не будет Михаил Хачатурян экономист

Хачатурян считает, что к концу 2026 года спрос может прибавить не более 4–5%, а цены на связанные с медью категории товаров — примерно 2,5%. Более сильное повышение, по его мнению, способно дополнительно отпугнуть покупателей, которые и без того стараются сокращать крупные расходы.

При этом эксперт не советует срочно покупать технику только из страха перед подорожанием. Если замена действительно необходима, покупку откладывать нет смысла. Если же старое устройство исправно, можно подождать сезонных скидок ближе к Новому году. По оценке Хачатуряна, из-за переполненных складов в отдельных категориях скидки могут составить порядка 2–3%. Поэтому главный ориентир для покупателя — не динамика меди сама по себе, а реальная необходимость обновления техники или автомобиля.

Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев назвал медь «новым золотом» после обновления ценового рекорда. Во вторник стоимость металла на Comex впервые приблизилась к $7 за фунт. Аналитики связывают рост в том числе с ограниченным предложением и перетоком металла на американский рынок. При этом для российских покупателей конечные цены на технику будут зависеть не только от сырья, но и от спроса, курса валют, логистики и складских запасов.