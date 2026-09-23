102,8 млн тонн под землёй: Россия занимает шестое место в мире по запасам меди, сообщили в Минприроды

Российские недра содержат 102,8 млн тонн меди, что позволяет стране занимать шестую строчку в мировом рейтинге по объёму запасов этого металла. Такие данные предоставили в Минприроды РФ.

Крупнейшее месторождение находится в Забайкальском крае. Запасы Удоканского оцениваются в 19,6 млн тонн. Следом идёт Октябрьское в Красноярском крае с показателем 17,3 млн тонн.

Ещё один значительный объект региона — Талнахское месторождение, где сосредоточено около 9,6 млн тонн металла. В число крупнейших также входит Песчанка на Чукотке с запасами порядка 8,63 млн тонн, пишет ТАСС.

Минерально-сырьевая база страны продолжает пополняться. Ранее Life.ru сообщал, что только за первое полугодие 2026 года прирост поставленных на государственный баланс запасов меди составил 340 тысяч тонн. За тот же период увеличились объёмы золота, серебра, свинца и цинка.