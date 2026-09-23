Дмитриев назвал медь новым золотом на фоне рекордных цен

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал медь новым золотом. Он прокомментировал резкий рост котировок на американской бирже Comex.

«Медь — это новое золото», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так спецпредставитель президента РФ прокомментировал рекордные цены на этот металл.

Во вторник вечером цена меди на Comex поднималась до $6,903 за фунт. Этот показатель стал новым историческим максимумом. Фьючерс на медь с поставкой в декабре 2026 года также обновил рекорд. Согласно данным торгов, вечером 22 сентября по московскому времени его стоимость выросла на 2,44%, до $6,9275 за фунт.

Ранее Life.ru сообщал, что эксперты связывают рост цен на медь с сокращением доступных запасов металла и ожиданиями новых пошлин со стороны США. Одним из ключевых факторов стал активный переток меди на американский рынок. В течение года трейдеры отправили в США сотни тысяч тонн металла, рассчитывая заработать на разнице между американскими и лондонскими котировками.