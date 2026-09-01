В Китае обнаружили крупное месторождение меди и золота

Китайские геологи обнаружили в провинции Аньхой рудный массив с крупными запасами золота и меди. Потенциальные запасы золота оцениваются более чем в 200 тонн, а объём меди — в миллионах тонн, сообщает Центральное телевидение Китая.

Месторождение находится в районе Чатин городского округа Сюаньчэн. Основное рудное тело пока не изучено полностью: его длина составляет около 1,2 километра, ширина — примерно 1,1 километра. Специалисты считают, что участок обладает значительным потенциалом для дальнейшей разведки.

Обнаруженная руда содержит купроаурид — природное соединение меди и золота. По оценке китайских специалистов, открытие позволит сформировать новую крупную ресурсную базу в восточной части страны.

Открытие пришлось на период роста собственной добычи золота в Китае. По данным Китайской ассоциации золотодобытчиков, в 2025 году страна произвела из отечественного сырья 381,3 тонны золота — на 1,09% больше, чем годом ранее.

Ранее Минприроды раскрыло запасы угля в России. На начало года они составили 273,2 миллиарда тонн. По этому показателю наша страна занимает пятое место в мире, уступая лишь Китаю, США, Индии и Австралии.