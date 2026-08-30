Тысячи карат драгоценных камней: На каких месторождениях Урала навалом изумрудов и рубинов

На шести месторождениях Свердловской области есть запасы изумрудов, рассказал журналистам руководитель Роснедр Олег Казанов. Однако добыча ведётся только на одном — Малышевском.

«Суммарные запасы — 29,5 тысяч килограммов изумрудного сырья и 167,4 тысячи карат изумрудов. Это месторождения Малышевское, имени Крупской, Первомайское, Свердловское, Черемшанское и Шаг», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

В 2024 году на государственный баланс было поставлено техногенное изумрудно-бериллиевое Мариинское месторождение, в котором содержится около трёх тысяч килограммов сырья. Что касается рубинов, то он учтён на трёх месторождениях Урала — Вербаный Лог, Корнилов Лог и Положиха. Суммарный запас оценивается в почти девять тысяч карат.

При этом все указанный месторождения находятся в нераспределённом фонде недр. Отдельные компании ведут геологоразведочные работы — например, на изумруды и аквамарины действует девять лицензий, их которых восемь — в Свердловской области. На рубины — четыре.

Ранее Минприроды раскрыло запасы угля в России. На начало года они составили 273,2 миллиарда тонн. По этому показателю наша страна занимает пятое место в мире, уступая лишь Китаю, США, Индии и Австралии.