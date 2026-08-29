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29 августа, 00:47

Минприроды: Россия сохраняет пятое место в мире по запасам угля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Запасы угля в России на начало 2026 года достигли 273,2 млрд тонн. По этому показателю страна занимает пятое место в мире, сообщилипишет РИА «Новости» со ссылкой на Минприроды. В мировом рейтинге РФ уступает Китаю, США, Индии и Австралии.

«Страна обладает крупной сырьевой базой угля и находится на пятом месте после Китая, США, Индии и Австралии», — рассказали в министерстве.

За год объём разведанных запасов вырос на 825,6 млн тонн. В начале 2025 года показатель был ниже этой отметки.

При этом добыча в январе — июле 2026 года сократилась почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Росстата, за семь месяцев в стране получили 249 млн тонн угля.

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Ранее Life.ru писал, что за первое полугодие 2026 года в России выявили 136 месторождений твёрдых полезных ископаемых. Кроме того, в стране открыли четыре новых месторождения углеводородного сырья, включая Пугачёвское нефтегазоконденсатное в Оренбургской области. В Роснедрах отмечали, что значительная часть новых запасов обычно ставится на государственный баланс ближе к концу года.

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Виталий Приходько
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