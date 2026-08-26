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26 августа, 18:18

За полгода в России нашли четыре новых месторождения нефти и газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leka Sergeeva

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leka Sergeeva

В России за первые шесть месяцев 2026 года открыли четыре новых месторождения углеводородного сырья. Об этом сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС.

В государственный баланс поставили, в частности, Пугачевское нефтегазоконденсатное месторождение в Оренбургской области с запасами газа среднего размера. Остальные три объекта относятся к небольшим нефтяным месторождениям, расположенным в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Казанов отметил, что по итогам прошлых лет большая часть открытий, которые официально подтверждаются после утверждения запасов, обычно приходится на конец года.

Кроме того, за январь — июнь 2026 года в России выявили 136 месторождений твёрдых полезных ископаемых.

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Ранее Life.ru писал, что крупнейшее месторождение серебра в России находится в Забайкалье. Два из трёх крупнейших месторождений относятся к комплексным, то есть содержат серебро наряду с другими металлами.

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Полина Никифорова
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