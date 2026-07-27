Почти 17 тысяч тонн: Минприроды раскрыло, где «спрятано» российское серебро
Минприроды: Крупнейшее месторождение серебра в России находится в Забайкалье
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Самое большое в России месторождение серебра расположено в Забайкальском крае — там сосредоточено около 17 тысяч тонн этого металла. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минприроды РФ.
По данным ведомства, два из трёх крупнейших месторождений относятся к комплексным, то есть содержат серебро наряду с другими металлами.
«Удоканское в Забайкальском крае с запасами 16,86 тысячи тонн и Октябрьское в Красноярском крае с запасами 5,2 тысячи тонн», — уточнили в министерстве.
Третье, Прогноз в Якутии, является чисто серебряным, его запасы оцениваются в 6,14 тысячи тонн.
Как уточнили в Министерстве природных ресурсов, тройка перечисленных месторождений аккумулирует в своих недрах около 23% отечественного серебряного фонда.
Ранее сообщалось, что крупнейшим золотым месторождением России в Минприроды назвали Сухой Лог в Иркутской области. Его запасы превышают 2,7 тысячи тонн драгоценного металла. В тройку лидеров также вошли Наталкинское месторождение в Магаданской области и Олимпиадинское в Красноярском крае, а все три вместе хранят более 30% российских запасов золота.
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