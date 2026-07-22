28 тонн золота под землёй: В России открыли новое крупное месторождение

Крупнейшим месторождением рудного золота, обнаруженным в России в 2025 году, стало Федоровско-Кедровское месторождение на границе Хакасии и Кемеровской области. Его разведкой занимались специалисты «Росгеологии».

Общий объём запасов золота на участке оценивается в 28 тонн. На государственный баланс поставили 21,7 тонны запасов категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма золота на тонну руды. Ещё 6,3 тонны относятся к забалансовым запасам, расположенным за пределами проектного контура карьера.

В «Росгеологии» сообщили, что по итогам работ было получено свидетельство об установлении факта открытия Федоровско-Кедровского месторождения. Поисково-оценочные работы проводились по заказу компании «Федоровское» — партнёра холдинга.

Проект сопровождала дочерняя структура «Росгео» — ООО «РГ Консалтинг». Специалисты занимались геологическим моделированием, обработкой данных, контролем работ и подготовкой материалов для оценки запасов.

Как отметил вице-президент «Росгео» Александр Иванов, разведка месторождения была завершена за три года. По его словам, результат стал возможен благодаря взаимодействию участников проекта в рамках совместного предприятия.

В компании также сообщили, что участок имеет благоприятное расположение, а руды месторождения подходят для переработки. Кроме того, в районе ещё продолжаются поисковые работы, которые могут привести к расширению минерально-сырьевой базы за счёт новых перспективных участков.

Ранее финские геологи обнаружили в Северной Карелии крупное золоторудное месторождение с четырьмя новыми участками, и 34 из 52 пробурённых скважин содержали видимые зёрна золота. Компания Endomines заявила о наличии обширной системы.