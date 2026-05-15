Золотая лихорадка по-фински: Неподалёку от границы с РФ нашли богатейшее месторождение

Финские геологи совершили открытие, которое может перевернуть экономику региона Северная Карелия. В скальном массиве Укколанваара, всего в десяти километрах от российской границы, обнаружены огромные запасы золота. Причём, как выяснилось, масштабы месторождения значительно превышают первоначальные прогнозы.

Горнодобывающая компания Endomines провела масштабные зимние буровые работы и выявила сразу четыре новых участка с драгоценным металлом. Перспективные зоны находятся южнее, примерно в 5,8 километра от уже известных залежей.

«Эти находки доказывают наличие здесь обширной золоторудной системы», – заявил гендиректор Endomines Кари Выхтинен, комментируя результаты разведки.

С января 2026 года специалисты компании пробурили 52 скважины общей протяжённостью 11 километров. В 34 из них были обнаружены видимые глазом зёрна драгоценного металла. Это колоссальный процент успешности – больше 65% скважин дали положительный результат.

Потенциал и ценность месторождения в Укколанвааре теперь оцениваются намного выше, чем предполагалось изначально. Endomines намерена сделать этот район главным объектом для дальнейшей геологоразведки. В компании уверены, что речь идёт о формировании крупного промышленного узла по добыче золота.

Для Финляндии, которая и так входит в число европейских лидеров по запасам этого металла, открытие сулит серьёзные экономические дивиденды, передаёт телерадиокомпания Yle.

