Индия экстренно возвращает сотни тонн золота в родные хранилища

Индия ускорила возвращение государственного золота на свою территорию, чтобы защитить резервы от геополитических рисков. Об этом пишет The Times of India.

По данным издания, Резервный банк Индии активизировал репатриацию драгметалла после заморозки российских финансовых активов за рубежом. Ранее значительная часть запасов хранилась в США и Великобритании.

К марту 2026 года внутри страны уже находилось 77% индийского золотого резерва. Три года назад этот показатель составлял 38%. Особенно быстро процесс шёл с октября 2025-го по март 2026-го, когда банк вернул 104,2 тонны золота.

Индийские эксперты связывают решение Нью-Дели с потерей доверия к зарубежным хранилищам после ситуации с активами ЦБ РФ. Кроме того, страна снижает зависимость от доллара и усиливает контроль над резервами.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с призывом к жителям страны снова начать экономить ресурсы и частично вернуть практики времён пандемии CoViD-19 на фоне возможного экономического кризиса. По его словам, гражданам стоит пересмотреть повседневные привычки и сократить расходы, чтобы поддержать экономическую стабильность страны.