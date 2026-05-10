Инвестиции в Lego оказались выгоднее золота, биткоина и акций. К такому выводу пришли экономисты Виктория Добрынская и Юлия Кишилова в исследовании LEGO: The Toy of Smart Investors, опубликованном в журнале Research in International Business and Finance. Оно вышло ещё несколько лет назад, но сейчас его выводы снова начали активно расходиться в интернете.

Авторы изучили доходность наборов Lego на вторичном рынке. В выборку вошли 2322 набора, выпускавшиеся в период с 1987 по 2015 год. Исследователи сравнивали первичные цены продаж и стоимость конструкторов после снятия с производства. По данным работы, такие наборы в среднем приносили не менее 11% годовой доходности, или около 8% с поправкой на инфляцию. Это позволило Lego обойти крупные акции, облигации, золото и ряд альтернативных активов.

Экономисты объясняют рост цен редкостью и коллекционной ценностью конструкторов. После снятия набора с производства предложение постепенно сокращается: часть коробок вскрывают, детали теряются, а запечатанные экземпляры становятся всё более желанными для коллекционеров.

При этом авторы подчёркивают, что Lego — не быстрый способ заработать. Такие вложения рассчитаны на долгий срок: положительная доходность обычно проявляется через два-три года после снятия набора с производства. Исследование также показало, что доходность Lego слабо зависит от стандартных рыночных факторов и может давать эффект диверсификации. Проще говоря, коллекционные наборы ведут себя не так, как обычные финансовые инструменты.

Однако у таких инвестиций есть очевидные условия: набор должен быть редким, желательно нераспакованным и хорошо сохранённым. Именно запечатанные коробки с популярными сериями и ограниченным тиражом чаще всего превращаются из детской игрушки в дорогой коллекционный актив.

Среди наборов, которые фигурируют в истории, были и дорогие серии по Marvel и Star Wars. Ранее Life.ru рассказывал о «лапшичном жулике», который заработал на конструкторах около 2,5 млн рублей. Схема была простой: мужчина покупал наборы Lego, доставал из коробок ценные детали и минифигурки, а вместо них засыпал сухие макароны. После этого он возвращал коробки в магазин и получал обратно деньги. Общий ущерб оценили примерно в 34 тыс. долларов.