«Лапшичный жулик» наварился на 2,5 млн рублей, меняя «Лего» на макароны
В США мужчину обвинили в краже Lego через подмену деталей на макароны
Обложка © Irvine Police Department
В Калифорнии 28-летнего мужчину обвинили в крупной краже после странной, но, как утверждает полиция, вполне рабочей схемы с наборами Lego. По версии следствия, он покупал конструкторы, вытаскивал из них ценные детали и минифигурки, засыпал внутрь сухие макароны и возвращал коробки в магазин за деньги, сообщает New York Times.
Коллекция украденных фигурок. Фото © Irvine Police Department
По данным полиции Ирвайна, речь идёт примерно о 70 эпизодах в магазинах Target по всей стране. Общий ущерб оценили примерно в 34 тысячи долларов. Мужчину зовут Джаррелл Огастин, его задержали по обвинению в grand theft — это аналог крупной кражи.
Следователи считают, что макароны в коробках были нужны не для шутки, а чтобы наборы при встряхивании звучали почти как настоящие. В полиции прямо признали: схема выглядела дико, но оказалась достаточно изобретательной, чтобы какое-то время работать.
Среди наборов, которые фигурируют в истории, были и дорогие серии по Marvel и Star Wars. На опубликованных полицией фото рядом с коробками лежат пакеты сухих макарон Goya, а также изъятые минифигурки и детали, которые, по версии следствия, готовили к перепродаже.
В этой истории особенно показателен не только сам «макаронный» ход, но и то, что Lego всё чаще становится целью краж. Американские СМИ отмечают: дорогие наборы и редкие фигурки хорошо перепродаются, занимают мало места и их трудно отследить, поэтому вокруг них уже давно крутится отдельный серый рынок.
Так что дело тут не только в курьёзной детали с пастой. За абсурдной картинкой скрывается вполне приземлённая схема: купить дорогое, вынуть ликвидное, подменить содержимое и вернуть коробку так, будто ничего не произошло.
