Воры в США начали массово сверлить автомобильные баки для кражи бензина

В Соединённых Штатах учащаются случаи кражи автомобильного топлива. Злоумышленники просверливают топливные баки машин. Об этом сообщило издание The Washington Post.

На фоне роста цен на бензин этот варварский способ набирает популярность. Один из водителей, Таси Малала, заметил быстрое падение уровня топлива во время поездки. В ремонтной мастерской обнаружили отверстие, проделанное дрелью. Стоимость починки составила около трёх тысяч долларов. Работники сервисов подтверждают, что теперь ремонтируют такие повреждения примерно раз в неделю.

Эксперты связывают это с ростом цен на горючее и усложнённой конструкцией заливных горловин в новых автомобилях. Страховые компании фиксируют увеличение числа обращений. От действий преступников пострадала даже благотворительная организация в Сент-Луисе. Её грузовик лишили всего топлива. Представители страхового рынка сравнивают ситуацию с массовыми кражами автомобильных деталей.

Ранее в Великобритании выросло число краж топлива на автозаправочных станциях. В марте ежедневный ущерб на 500 АЗС достиг 10,6 тысячи фунтов стерлингов. Потери в масштабах всей страны оцениваются в 178 тысяч фунтов ежедневно. Среди нарушителей замечены владельцы элитных автомобилей, включая Aston Martin и Ferrari. Ситуацию усугубляют водители, которые заправляются и заявляют об отсутствии денег. Преступные группы также похищают топливо с помощью минивэнов для перепродажи.