Ребёнок откопал в песочнице в Берлине клад со слитком золота и драгоценностями

Настоящее приключение случилось с юным берлинцем во время обычной прогулки. На детской площадке в районе Вильмерсдорф ребёнок обнаружил тайник с сокровищами под кустами, сообщает Welt.

Неизвестный схрон изобиловал ценностями: серебряные монеты, золотые украшения, наручные часы, пачка наличных в размере 6 тысяч евро, а также небольшой слиток из драгметалла — всё это было зарыто в землю.

Воспитательница детского сада вместе с отцом счастливца собрали находки и передали их в полицию. Правоохранители теперь пытаются установить происхождение вещей и проверить, не значатся ли они в розыске как похищенные имущества.

На данный момент заявлений о пропаже таких драгоценностей не поступало. По закону, если хозяин не найдётся, клад может отойти к нашедшему (или к владельцу земли, если копал глубоко). Но пока это просто занятная история для семейного архива.

Ранее в Берлине школьник нашёл древнегреческую монету возрастом 2300 лет — чеканку троянского типа 281–261 гг. до н.э. На аверсе отчеканена Афина в коринфском шлеме, на реверсе — та же богиня в калатосе с копьём и веретеном.