День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 19:03

Под Берлином школьник нашёл древнегреческую монету возрастом 2300 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Тринадцатилетний школьник нашёл в поле на окраине Берлина ржавую монету, которую исследователи определили как древнегреческую — чеканку троянского типа 281–261 гг. до н.э. Экспертиза проводилась в местной археологической лаборатории. Об этом пишет New York Post.

Поле было объектом раскопок в 1950–1970‑е годы, ранее там находили предметы железного века, а греческих артефактов до сих пор не выявляли. Сначала монета показалась специалистам настолько необычной и мелкой, что её трудно было идентифицировать.

На аверсе отчеканена Афина в коринфском шлеме, на реверсе — та же богиня в калатосе с копьём и веретеном. Археолог Йенс Хенкер допускает, что металл мог быть переплавлен или оставлен при захоронении как «подарок на могиле», а также предполагает торговые или иные контакты между регионами, но точной схемы попадания монеты в этот район пока нет.

Найденная реликвия ставит вопросы о древних связях Северной Европы с греческим миром: исследователи отмечают, что прямых свидетельств масштабных контактов той эпохи немного, и гипотезы требуют дополнительных находок и доказательств.

Монах продал свиток за копейки, а тот оказался сокровищем — невероятная история «Алмазной сутры»
Монах продал свиток за копейки, а тот оказался сокровищем — невероятная история «Алмазной сутры»

Ранее Life.ru сообщал, что школьник из Норвегии нашёл на экскурсии 1300-летний меч викингов. Педагоги сразу вызвали археологов. Эксперты установили, что оружие относится к началу эпохи викингов. Специалисты также отметили, что находка находится в хорошем состоянии.

Все ключевые открытия и научные сенсации — в разделе Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Германия
  • Археология
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar