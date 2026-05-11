Под Берлином школьник нашёл древнегреческую монету возрастом 2300 лет

Тринадцатилетний школьник нашёл в поле на окраине Берлина ржавую монету, которую исследователи определили как древнегреческую — чеканку троянского типа 281–261 гг. до н.э. Экспертиза проводилась в местной археологической лаборатории. Об этом пишет New York Post.

Поле было объектом раскопок в 1950–1970‑е годы, ранее там находили предметы железного века, а греческих артефактов до сих пор не выявляли. Сначала монета показалась специалистам настолько необычной и мелкой, что её трудно было идентифицировать.

На аверсе отчеканена Афина в коринфском шлеме, на реверсе — та же богиня в калатосе с копьём и веретеном. Археолог Йенс Хенкер допускает, что металл мог быть переплавлен или оставлен при захоронении как «подарок на могиле», а также предполагает торговые или иные контакты между регионами, но точной схемы попадания монеты в этот район пока нет.

Найденная реликвия ставит вопросы о древних связях Северной Европы с греческим миром: исследователи отмечают, что прямых свидетельств масштабных контактов той эпохи немного, и гипотезы требуют дополнительных находок и доказательств.

