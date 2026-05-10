Школьник из Норвегии нашёл на экскурсии 1300-летний меч викингов

В Норвегии ученик школы отыскал меч времён викингов во время экскурсии. Об этом сообщает портал Ancient Origins.

Хенрик Рефснес Мортведт вместе с одноклассниками осматривал вспаханное поле в Брандбу, когда заметил торчащий из земли необычный предмет. Это оказался редкий однолезвийный клинок.

Педагоги сразу вызвали археологов. Эксперты установили, что оружие относится к началу эпохи викингов — его возраст составляет около 1300 лет. Специалисты также отметили, что находка находится в хорошем состоянии.

Меч отправили в Культурно-исторический музей Осло для дальнейшего изучения. Археологи поблагодарили школьника и его учителей за бдительность и подчеркнули, что благодаря передаче оружия профессионалам удалось сохранить ценный артефакт для истории.

Ранее сообщалось, что норвежские археологи при исследовании крупного кургана Херлаугсхауген на острове Лека обнаружили внутри остатки корабля длиной порядка 20 метров. В ходе раскопок специалисты извлекли и детально изучили 29 железных заклёпок, а также фрагменты обгоревшей древесины. Проведённый радиоуглеродный анализ показал, что погребение датируется примерно 700 годом нашей эры.