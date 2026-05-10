10 мая, 15:07

Школьник из Норвегии нашёл на экскурсии 1300-летний меч викингов

В Норвегии шестилетний школьник нашел древний меч викингов. Обложка © Kulturarv i Innlandet

В Норвегии ученик школы отыскал меч времён викингов во время экскурсии. Об этом сообщает портал Ancient Origins.

Хенрик Рефснес Мортведт вместе с одноклассниками осматривал вспаханное поле в Брандбу, когда заметил торчащий из земли необычный предмет. Это оказался редкий однолезвийный клинок.

Педагоги сразу вызвали археологов. Эксперты установили, что оружие относится к началу эпохи викингов — его возраст составляет около 1300 лет. Специалисты также отметили, что находка находится в хорошем состоянии.

Меч отправили в Культурно-исторический музей Осло для дальнейшего изучения. Археологи поблагодарили школьника и его учителей за бдительность и подчеркнули, что благодаря передаче оружия профессионалам удалось сохранить ценный артефакт для истории.

Альфа, Омега и Агнец Божий: В Дании обнаружили монеты с пугающими пророчествами

Ранее сообщалось, что норвежские археологи при исследовании крупного кургана Херлаугсхауген на острове Лека обнаружили внутри остатки корабля длиной порядка 20 метров. В ходе раскопок специалисты извлекли и детально изучили 29 железных заклёпок, а также фрагменты обгоревшей древесины. Проведённый радиоуглеродный анализ показал, что погребение датируется примерно 700 годом нашей эры.

Юлия Сафиулина
