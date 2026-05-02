Альфа, Омега и Агнец Божий: В Дании обнаружили монеты с пугающими пророчествами

В Дании кладоискатели обнаружили древние серебряные монеты с символами, связанными с библейскими пророчествами о конце времён. Об этом сообщает Daily Mail.

Редкие экземпляры под названием «Агнец Божий» украшены греческими буквами Альфа и Омега. В Библии это сочетание описывается как «Начало и Конец» — фраза из Книги Откровения, где речь идёт о событиях перед Вторым пришествием Иисуса Христа, сопровождающихся катаклизмами и бедствиями.

Артефакты нашли в Ютландии и районе Тю, после чего их передали в Национальный музей Дании на изучение. Как отмечает издание, изображения на крошечных серебряных кружках несут глубокий богословский смысл, связанный с жертвой Христа, судом и вечностью.

На одной стороне монеты изображён Агнец Божий, возвышающийся над символами Альфа и Омега. В христианской теологии это провозглашение высшей власти Бога над началом и концом времён. В Книге Откровения «Агнец Божий» — центральный титул Иисуса Христа, он появляется там 28 раз.

Исследователь из музея заявил, что монеты изготовили в качестве средства защиты. Английский король Этельред требовал от подданных поста и милостыни, а также приказал чеканить деньги с христианскими мотивами, которые должны были уберечь англичан. В мире известно всего около 30 таких экземпляров, поэтому обнаружение двух новых монет в Дании — необычайная находка.

Ранее Life.ru рассказывал об открытии, которое сделали норвежские археологи, когда обследовали крупный курган Херлаугсхауген на острове Лека. Внутри насыпи они обнаружили остатки судна длиной около 20 метров. Специалисты изучили 29 железных заклёпок и фрагменты обгоревшей древесины. Радиоуглеродный анализ показал, что захоронение относится примерно к 700 году нашей эры — это делает его древнее эпохи викингов и примерно на 80 лет старше времени правления конунга Херлауга, в честь которого назван курган.