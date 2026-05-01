Историк разгадал загадку пушечных ядер времён Петра I из кургана под Тамбовом

Кандидат исторических наук Андрей Литовский разгадал происхождение старинных пушечных ядер, найденных в Рассказово Тамбовской области ещё десятилетия назад при распашке кургана. Об этом сообщает портал «Родина».

Ядра обнаруживали в кургане высотой около двух метров и размером не более 20 на 30 метров. Его начали распахивать в конце 1960-х годов и «выпахали» большое количество пушечных ядер разного калибра и полых гранат с отверстиями. По словам историка, местные дети активно собирали их, и скоро они были практически в каждом окрестном дворе. В 1980-е поле забросили, а после перестройки многие жители сдали снаряды в металлолом. Несколько экземпляров попало в краеведческий музей.

В начале 2000-х на том же месте при подготовке котлованов под частные дома обнаружили ещё полсотни ядер и гранат диаметром от 9 до 15 сантиметров. Большинство распродали, но несколько штук приобрёл коллекционер и отельер Михаил Семёнов для музея Тамбовского общества любителей краеведения. Пару ядер купил и сам Литовский.

Сначала учёный не мог понять, откуда взялись ядра: поблизости не было крепостей и даже поселений, а Рассказово основали лишь в конце XVII века. Крупных военных действий на Тамбовщине в этот период не велось. Однако историк пришёл к выводу, что село могла косвенно затронуть Русско-персидская война 1722–1723 годов.

Литовский полагает, что воинские части и обозы по пути к Каспийскому морю проходили через Тамбовщину, а у Рассказова мог быть организован временный полевой лагерь для сбора, отдыха и отправки войск и обозов на восток и юг. Склад вероятно оборудовали во рву под навесом с дёрновым покрытием. Его забросили после отмены Персидского похода в 1724 году и смерти Петра I. Наземные постройки могли сгореть или рухнуть, а остатки превратились в невысокий плотный курган. Не исключено, что часть имущества просто растащили местные жители.

