27 апреля, 15:11

В Помпеях с помощью ИИ воссоздали внешность жертвы извержения Везувия

Обложка © Археологический парк Помпеи

Обложка © Археологический парк Помпеи

Археологи впервые использовали технологии искусственного интеллекта, чтобы реконструировать внешность человека, погибшего при извержении Везувия почти две тысячи лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Археологического парка Помпеи.

Раскопки ведутся на территории некрополя за пределами древнего города Помпеи, где специалисты обнаружили останки двух мужчин. Оба пытались спастись, направляясь к побережью, однако погибли на разных этапах катастрофы. Молодой человек, как предполагается, оказался в эпицентре пирокластического потока — раскалённого облака пепла и токсичных газов.

Более взрослый мужчина скончался ранее, оказавшись под интенсивным «дождём» вулканических выбросов, и пытался защитить голову терракотовой ступкой, найденной рядом. При нём также обнаружили керамическую лампу, небольшое железное кольцо на мизинце левой руки и десять бронзовых монет, которые он нёс с собой.

В сотрудничестве с университетом Падуи исследователи создали цифровую реконструкцию внешности погибшего: на изображении он прикрывает голову чашей на фоне извержения. Создание модели стало возможным благодаря сочетанию алгоритмов искусственного интеллекта и методов фоторедактирования, использованных на основе археологических данных.

Учёные подчёркивают, что реконструкция носит экспериментальный характер и направлена на то, чтобы сделать результаты исследований более понятными и доступными широкой аудитории.

Ранее сообщалось, что во время археологических работ в египетском Эль-Бахнасе исследователи нашли папирус, который впоследствии был идентифицирован как фрагмент «Илиады» Гомера. Находка была сделана в ходе экспедиции, проходившей с ноября по декабрь 2025 года, о чём сообщил Университет Барселоны.

