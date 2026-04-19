Рисунки средневекового школьника Онфима стали вирусными спустя 800 лет

Обычный семилетний мальчик, живший в Великом Новгороде 800 лет назад, стал звездой соцсетей. Его берестяные рисунки, найденные археологами в XX веке, тронули миллионы людей по всему миру — пользователи называют их очаровательными и узнают в средневековом ребёнке себя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Онфим (так учёные назвали мальчика по сохранившимся подписям) учился в школе, делал домашние задания, а когда становилось скучно, начинал рисовать на коре березы. На его «каракулях» — люди с копьями, фантастические животные, всадники и сцены сражений. Детское воображение воспроизводит похожие сюжеты даже спустя столетия.

Эксперимент журналистов показал: современные дети рисуют то же самое — воинов, зверей и забавных существ. Средневековая Русь, как выяснилось, не была «тёмной»: писать и считать умели люди разных возрастов и сословий.

Среди найденных грамот — долговые расписки («Ты целовал мне крест, а сам не вернул. Я погиб!») и даже сплетни («То, что у тебя произошло, стало известно Онании, и теперь это разносит Кюрьяк»). Но именно рисунки Онфима обрели новую жизнь в интернете — как напоминание о том, что дети всегда остаются детьми.

