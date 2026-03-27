Зубы поведали тайну: Антропологи раскрыли генетические корни первых петербуржцев

Антропологи завершили масштабное исследование останков первых строителей Петербурга. Захоронение XVIII века на Сытнинской улице обнаружили ещё в 2014 году, но сенсационными данными учёные поделились только сейчас.

В раскопе на Петроградском острове покоились только мужчины-подростки и, как тогда говорили, «старики» после 45 лет. По словам старшего научного сотрудника Кунсткамеры Ивана Широбокова, крестьяне не стремились на болота. В разгар страды они отправляли на навязанную государем повинность либо младших братьев, либо пожилых родственников.

Исследователи провели реконструкцию внешности трёх поколений первых горожан, передаёт телеканал «Санкт-Петербург». Европейские черты лица были типичны для крестьян того времени. Среди них были не только русские, но и представители прибалтийско-финских, пермских народов, удмурты и карелы. В этом, по мнению учёных, и заключается особенность потомков — в тотальном смешении рас и кровей.

Общую неприятную черту у первых петербуржцев тоже нашли — плохие зубы. Поперечные полоски на передних резцах свидетельствуют о нехватке кальция в раннем детстве. Предки как бы намекают современным жителям: тем, кто остался жить на этих землях, стоит налегать на продукты, богатые этим микроэлементом. Антропологи продолжают изучать находку, чтобы выведать новые тайны первых горожан.

