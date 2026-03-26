Люди одомашнили собак задолго до открытия земледелия, узнали учёные

Учёные получили самые ранние генетические доказательства того, что собаки жили рядом с людьми ещё до появления земледелия. Результаты двух исследований опубликованы в журнале Nytimes.

Анализ ДНК показал, что собаки существовали как минимум 15 800 лет назад. Останки таких животных нашли на нескольких стоянках в Европе и Западной Азии, от Турции до Британии. Всего исследователи выявили палеолитических собак на пяти археологических памятниках.

Особенно учёных удивило то, что эти древние собаки оказались генетически ближе друг к другу, чем люди, рядом с которыми они жили. Это может означать, что разные группы охотников-собирателей обменивались собаками или получали их друг от друга. Авторы работы считают, что собаки уже тогда были широко распространены среди древних сообществ и сопровождали людей задолго до эпохи земледельцев — возможно, помогая в охоте, охране или просто становясь частью повседневной жизни.

Ранее стало известно, что летучие лисицы в Австралии приносят экономике страны сотни миллионов долларов в год. Речь идёт о сероголовых летучих лисицах — одном из крупнейших видов летучих мышей в мире. Во время перелётов вдоль восточного побережья Австралии они разносят семена на большие расстояния и помогают появляться новым деревьям.