В Норвегии нашли погребальное судно, которое оказалось древнее эпохи викингов

В Норвегии археологи исследовали крупный курган Херлаугсхауген на острове Лека и обнаружили внутри остатки корабля длиной около 20 метров. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

В ходе работ специалисты изучили 29 железных заклёпок и фрагменты обгоревшей древесины. Радиоуглеродный анализ показал, что захоронение относится примерно к 700 году нашей эры, что делает его древнее эпохи викингов и примерно на 80 лет старше времени правления конунга Херлауга, в честь которого назван курган.

Полученные данные указывают, что традиция погребения в ладьях в Скандинавии появилась раньше, чем считалось. До этого более ранние примеры фиксировались в Англии, включая курган в Саттон-Ху, датируемый 600–625 годами. Новая находка закрывает хронологический разрыв между ранними британскими памятниками и более поздними скандинавскими курганами VIII–IX веков.

Раскопки также опровергли распространённую легенду о том, что конунг Херлауг был похоронен в этом кургане при жизни. Выяснилось, что корабль был захоронен задолго до его смерти.

Учёные предполагают, что остров Лека играл важную роль в торговых маршрутах между севером и югом Скандинавии. Сам курган имеет внушительные размеры — около 60 метров в диаметре и более 12 метров в высоту, а его создание потребовало значительных трудовых ресурсов.

Ранее мумифицированную русалку нашли в стенах старинного дома в Фукусиме. Находку описывают так: острые зубы, слишком крупные руки и рыбий хвост. В сети бушуют споры вокруг снимков «мумии русалки». Одни видят в ней русалку или водяного, другие — чупакабру.