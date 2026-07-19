Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире

Золото показало самый сильный рост среди основных металлов за последние 25 лет. С конца 2000 года до конца 2025 года его стоимость увеличилась примерно в 12 раз, рассказала РИА «Новости» заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

«Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века (в 2000 году) и в XXI веке, например, в конце 2025 года, исходя из статистики Всемирного банка, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего — золото (в 12 раз)», — объяснила эксперт.

Для сравнения, за тот же период медь выросла в цене в 5,87 раза, железная руда — в 3,39 раза, никель — в 1,71 раза, а алюминий — в 1,66 раза.

По словам Левашенко, на стоимость металлов повлияли сразу несколько факторов. Среди них — рост расходов на добычу и переработку сырья, увеличение цен на энергию и оборудование, а также изменения курса американского доллара. Дополнительным фактором стали мировые экономические потрясения. Колебания на финансовых рынках во время кризисов 2008–2009 и 2019–2020 годов заметно влияли на спрос и предложение металлов.

Эксперт также отметила, что на цены сырья воздействуют изменения стоимости нефти и других энергоносителей, поскольку они напрямую связаны с затратами добывающих компаний.

Ранее Life.ru писал, что августовский фьючерс на золото на Comex впервые с 24 ноября опустился ниже 4 100 долларов за унцию, достигнув на минимуме 4 082,8 доллара и потеряв в цене более 1%.