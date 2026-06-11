Фьючерс на золото впервые с ноября опустился ниже $4 100 за тройскую унцию

Августовский фьючерс на золото на площадке Comex в ходе торгов опустился ниже 4 100 долларов за тройскую унцию. Такой уровень был зафиксирован впервые с 24 ноября. Об этом свидетельствуют данные биржи.

К 23:05 мск контракт торговался по 4 097,7 доллара за унцию. По сравнению с предыдущими значениями стоимость снизилась на 4,4%. Позже снижение продолжилось. В 23:11 мск цена достигла 4 092,3 доллара, а потери составили 4,53%. По состоянию на 03:35 мск фьючерс оценивался в 4 082,8 доллара за тройскую унцию. В этот момент контракт дешевел на 50,5 доллара, или на 1,22%.

Ранее Life.ru писал, что стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года опустилась ниже $4 250 за тройскую унцию. Это произошло впервые с 23 марта. По данным торговой площадки на 02:23 мск, золото дешевело на 2,66%. К 02:28 мск снижение немного замедлилось. Стоимость фьючерса находилась на уровне $4 247,7 за тройскую унцию.