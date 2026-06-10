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10 июня, 00:43

Фьючерс на золото впервые с 23 марта опустился ниже $4 250 за тройскую унцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / i viewfinder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / i viewfinder

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года опустилась ниже $4 250 за тройскую унцию. Это произошло впервые с 23 марта. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По данным торговой площадки на 02:23 мск, золото дешевело на 2,66%. Цена фьючерса в этот момент составляла $4 247,2 за тройскую унцию.

К 02:28 мск снижение немного замедлилось. Стоимость фьючерса находилась на уровне $4 247,7 за тройскую унцию. Это соответствовало снижению на 2,65%.

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Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин допустил рост мировых цен на нефть выше $250 за баррель. Такой сценарий он связал с возможным введением новых ограничений против российского экспорта. По его словам, к уже действующим ограничениям на 16 млн баррелей могут добавиться ещё 7 млн баррелей российского экспорта.

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Антон Голыбин
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