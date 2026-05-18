Стоимость серебра впервые с начала мая упала ниже $75 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на серебро на бирже Comex впервые с 5 мая опустилась ниже 75 долларов за тройскую унцию. Резкое снижение произошло в ходе ночной торговой сессии 18 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На старте падения серебро потеряло более 3,5% стоимости. К 03:34 по московскому времени июльский фьючерс торговался на уровне 74,70 доллара за унцию. Позже снижение усилилось. Уже к 03:44 мск котировки опустились до 74,33 доллара за унцию. Потери превысили 4% относительно предыдущего закрытия.

Последний раз серебро торговалось ниже этой отметки в начале мая. На рынке драгоценных металлов сохраняется высокая волатильность на фоне колебаний курса доллара, ситуации с процентными ставками в США и изменения спроса со стороны инвесторов.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти Brent впервые с 5 мая поднялась выше 110 долларов за баррель. Рост котировок зафиксировали во время торгов на бирже ICE в Лондоне. На максимуме июньский фьючерс подорожал почти на 2% и достиг 111,35 доллара за баррель. Позже темпы роста замедлились.