Стоимость серебра впервые с начала мая упала ниже $75 за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на серебро на бирже Comex впервые с 5 мая опустилась ниже 75 долларов за тройскую унцию. Резкое снижение произошло в ходе ночной торговой сессии 18 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На старте падения серебро потеряло более 3,5% стоимости. К 03:34 по московскому времени июльский фьючерс торговался на уровне 74,70 доллара за унцию. Позже снижение усилилось. Уже к 03:44 мск котировки опустились до 74,33 доллара за унцию. Потери превысили 4% относительно предыдущего закрытия.
Последний раз серебро торговалось ниже этой отметки в начале мая. На рынке драгоценных металлов сохраняется высокая волатильность на фоне колебаний курса доллара, ситуации с процентными ставками в США и изменения спроса со стороны инвесторов.
Ранее сообщалось, что стоимость нефти Brent впервые с 5 мая поднялась выше 110 долларов за баррель. Рост котировок зафиксировали во время торгов на бирже ICE в Лондоне. На максимуме июньский фьючерс подорожал почти на 2% и достиг 111,35 доллара за баррель. Позже темпы роста замедлились.
